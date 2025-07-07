Металлургический сектор обеспокоен неопределенностью относительно CBAM, - S&P Global

Европейские трейдеры и дистрибьюторы металлопродукции выразили обеспокоенность по поводу механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM). Они просят усилить государственную поддержку и предусмотреть программы декарбонизации.

Об этом шла речь на 75-й юбилейной конференции Eurometal, пишет РБК-Украина со ссылкой на S&P Global .

Металлурги отмечают: пока отсутствует ясность относительно контрольных показателей выбросов, сквозных расходов и долгосрочной финансовой нагрузки на цепи поставок. К тому же, никто не может оценить маржу после окончательного внедрения CBAM, а это делает планирование чрезвычайно сложным.

Участники конференции отмечают: перерабатывающие предприятия, особенно в таких секторах, как автомобильный и производство бытовой техники, требуют фиксированных цен, но не хотят брать на себя потенциальную волатильность, связанную с CBAM. Несколько спикеров отметили также опасность срыва поставок в первом квартале 2026 года, когда ожидается полное проявление последствий влияния механизма, что заставит покупателей платить неожиданные надбавки.

Чрезмерное регулирование и нерешительность подрывают доверие к способности Европы достичь своих климатических и торговых целей, отметили участники мероприятия. А малые и средние предприятия не могут самостоятельно справиться с неопределенностью, связанной с CBAM.

К тому же, хотя "зеленая" сталь имеет реальный потенциал для декарбонизации, спрос со стороны потребителей остается слабым из-за нечеткого восприятия ее ценности и отсутствия стимулов для переработки. Такими стимулами могут стать государственные субсидии или правила экологических закупок.