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Металургійна галузь потребує державної підтримки у відновленні експорту, - експерт

Фото: металургійна галузь потребує державної підтримки (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Українська металургійна галузь перебуває у важкій кризі і потребує державної підтримки, передусім - відновлення довоєнних шляхів експорту та оптимізація податкового навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кандидата політичних наук, виконавчого директора Міжнародної асоціації малих громад Олексія Буряченка.

"Уряду та ВР необхідно реагувати для того, щоб не втратити українську важку промисловість, яка наразі через обстріли перебуває у вкрай важкому стані. Тому що ці підприємства - це стратегічні об’єкти, вони не створюються за рік або півроку, і саме тому є такими важливими", - наголосив він.

Буряченко висловив думку, що у нинішній ситуації було б доречно на рівні Кабміну, ВР та учасників ринку створити спеціальний штаб або міжвідомчу групу, щоб спільно знайти шляхи та оптимізувати роботу великих промислових підприємств. І передусім - збільшити експорті можливості великих підприємств.

"Держава має зробити все, щоб максимально розширити номенклатуру товарів, які експортуються через морські порти. Тому що ми чудово розуміємо: експорт металопродукції - це і валютна виручка, і можливість виживати великій промисловості", - наголосив експерт.

Також він рекомендує створити список підприємств, які критично залежать від енергоносіїв, і передбачити для них державні дотації – адже є ряд промислових об’єктів, які через особливості виробничого процесу не можуть бути зупинені.

"Ще одним з варіантів підтримки металургії є зниження податкового навантаження, наприклад - тимчасове скасування екологічних зборів. Коли підприємство не працює, значні суми цих зборів створюють додаткове навантаження на фінансовий стан, а значить, мають бути оптимізовані", - резюмував Буряченко.

Як відомо, зараз український ГМК переживає найважчу кризу з часів незалежності: експорт металургійної продукції з початку року впав майже на 70%, а більшість підприємств працюють на 10-15% потужності.

Експерти та учасники ринку закликали владу розробити пакет державних стимулів для галузі - інакше, наголошують вони, Україна може втратити металургійну галузь.

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експорт металобрухту