Металургійна галузь потребує державної підтримки у відновленні експорту, - експерт

"Уряду та ВР необхідно реагувати для того, щоб не втратити українську важку промисловість, яка наразі через обстріли перебуває у вкрай важкому стані. Тому що ці підприємства - це стратегічні об’єкти, вони не створюються за рік або півроку, і саме тому є такими важливими", - наголосив він.

Буряченко висловив думку, що у нинішній ситуації було б доречно на рівні Кабміну, ВР та учасників ринку створити спеціальний штаб або міжвідомчу групу, щоб спільно знайти шляхи та оптимізувати роботу великих промислових підприємств. І передусім - збільшити експорті можливості великих підприємств.

"Держава має зробити все, щоб максимально розширити номенклатуру товарів, які експортуються через морські порти. Тому що ми чудово розуміємо: експорт металопродукції - це і валютна виручка, і можливість виживати великій промисловості", - наголосив експерт.

Також він рекомендує створити список підприємств, які критично залежать від енергоносіїв, і передбачити для них державні дотації – адже є ряд промислових об’єктів, які через особливості виробничого процесу не можуть бути зупинені.

"Ще одним з варіантів підтримки металургії є зниження податкового навантаження, наприклад - тимчасове скасування екологічних зборів. Коли підприємство не працює, значні суми цих зборів створюють додаткове навантаження на фінансовий стан, а значить, мають бути оптимізовані", - резюмував Буряченко.

Як відомо, зараз український ГМК переживає найважчу кризу з часів незалежності: експорт металургійної продукції з початку року впав майже на 70%, а більшість підприємств працюють на 10-15% потужності.

Експерти та учасники ринку закликали владу розробити пакет державних стимулів для галузі - інакше, наголошують вони, Україна може втратити металургійну галузь.