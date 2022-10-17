Металлургическая отрасль нуждается в государственной поддержке в возобновлении экспорта, - эксперт

"Правительства и ВР необходимо реагировать для того, чтобы не потерять украинскую тяжелую промышленность, которая из-за обстрелов находится в крайне тяжелом состоянии. Потому что эти предприятия - это стратегические объекты, они не создаются за год или полгода, и именно поэтому являются такими важными", - подчеркнул он.

Буряченко выразил мнение, что в нынешней ситуации было бы уместно на уровне Кабмина, ВР и участников рынка создать специальный штаб или межведомственную группу, чтобы найти пути и оптимизировать работу крупных промышленных предприятий. И прежде всего - увеличить на экспорт возможности крупных предприятий.

"Государство должно сделать все, чтобы максимально расширить номенклатуру товаров, экспортируемых через морские порты. Потому что мы прекрасно понимаем: экспорт металлопродукции - это и валютная выручка, и возможность выживать крупной промышленности", - подчеркнул эксперт.

Также он рекомендует создать список предприятий, которые критически зависят от энергоносителей, и предусмотреть для них государственные дотации – ведь есть ряд промышленных объектов, которые из-за особенностей производственного процесса не могут быть остановлены.

"Еще одним из вариантов поддержки металлургии является снижение налоговой нагрузки, например - временная отмена экологического сбора. Когда предприятие не работает, значительные суммы этих сборов создают дополнительную нагрузку на финансовое состояние, а значит, должны быть оптимизированы", - резюмировал Буряченко.

Как известно, сейчас украинский ГМК переживает тяжелый кризис со времен независимости: экспорт металлургической продукции с начала года упал почти на 70%, а большинство предприятий работают на 10-15% мощности.

Эксперты и участники рынка призвали власти разработать пакет государственных стимулов для отрасли - иначе, подчеркивают они, Украина может потерять металлургическую отрасль.