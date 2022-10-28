Металурги закликають "Укренерго" залишити тариф на передачу електроенергії на поточному рівні
Ініціатива "Укренерго" щодо підвищення тарифів на передачу електроенергії безпідставна, адже у своїх розрахунках компанія посилається на неухвалені рішення. Компанія має всі можливості утримати тариф на передачу на нинішньому рівні: для цього необхідно переглянути витрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист "Укрметалургпрому" до голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського та голови "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Металурги підкреслюють: згідно з поясненням, головною причиною зростання тарифу є очікування зростання вартості електроенергії внаслідок підняття граничних цін РДН. При цьому дане рішення навіть не прийняте. Відповідно, його не можна враховувати в калькуляції тарифу.
"Враховуючи відсутність підстав для зростання вартості електроенергії протягом 1 місяця, вважаємо, що витрати на купівлю електроенергії з метою компенсації технологічних витрат не мали б зростати. Отже, до кінця 2022 р. тариф на передачу електроенергії має залишатися на поточному рівні 345,64 грн/МВт.год", - йдеться в листі.
Водночас в об’єднанні наголосили: у випадку ухвалення даного проекту тарифу річні витрати українських металургів зростуть більш ніж на 500 млн грн.
"Враховуючи, що український ГМК втратив понад 70% експорту, а поточне виробництво сталі в Україні становить менш як 15% від довоєнного рівня, підвищення вартості електроенергії для української металургії призведе до подальшого падіння виробництва та ризику втратити стратегічно важливу галузь", - пояснюється у листі.
Як відомо, "Укренерго" ініціювала підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії на 84% - з 345 до 636,17 грн/МВт-год. У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться.
У свою чергу голова Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак заявив, що замість підвищення тарифів, "Укренерго" варто зробити своїм пріоритетом переговори щодо реструктуризації своїх боргів та оптимізувати свої витрати.
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