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Металурги закликали "Укренерго" не підвищувати тариф на диспетчеризацію електроенергії

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Четвер 27 жовтня 2022 14:33
Металурги закликали "Укренерго" не підвищувати тариф на диспетчеризацію електроенергії Фото: металурги закликали "Укренерго" не підвищувати тариф на диспетчеризацію електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

"Укренерго" планує підвищити тариф на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, проте розрахунки компанії завищені і потребують перегляду. Оптимізація ж витрат дасть змогу компанії утримати тарифи на диспетчеризацію на поточному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист "Укрметалургпрому" до голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, який є у розпорядженні редакції.

Металурги вказують: згідно з розрахунками "Укренерго", зростання тарифу на диспетчеризацію викликане в першу чергу придбанням допоміжних послуг - при цьому вартість цих послуг зростає з 16,7 млрд грн у 2022 р. до 66,3 млрд грн, тобто на +296%.

"Відповідно до обґрунтування, це сталося через зростання вартості резерву заміщення (робота на газу) з 4,6 до 8,6 млрд грн. (+87%) за грудень 2022 р. Але таке зростання не можна пояснити ані зростанням цін на газ, ані з точки зору обсягів споживання (впало через війну)", - підкреслюють металурги.

В об’єднанні вказують: фактичні витрати на придбання допоміжних послуг у 2021 р. склали приблизно 5,4 млрд грн - це на 40% менше, ніж закладено у тариф на диспетчеризацію електроенергії на 2021 рік.

"З цього випливає економія коштів у обсязі 3,6 млрд грн. Ці кошти можна було б спрямувати для покриття всіх додаткових потреб оперативно-технологічного управління. Зважаючи на фактичний обсяг споживання допоміжних послуг та враховуючи залишок коштів попередніх років, ОП "Укрметалургпром" просить не підвищувати тариф на диспетчеризацію електроенергії і зберегти тариф на рівні 62,13 грн/МВт.год", - наголосили в "Укрметалургпромі".

Там також зазначили: зростання тарифу майже на 300% буде коштувати металургійній галузі додатково понад 1,8 млрд грн. В умовах війни та падіння експорту металургійної продукції більш ніж на 70%, це призведе до подальшого падіння виробництва та ризику втрати стратегічно важливої галузі.

Раніше голова Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак заявив: замість підвищення тарифів, Укренерго варто зробити своїм пріоритетом переговори щодо реструктуризації своїх боргів та оптимізувати свої витрати.

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Укренерго Електроенергія
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