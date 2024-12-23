Металурги просять уряд запровадити дворічний мораторій на підвищення тарифів УЗ

Підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%, яке пропонує "Укрзалізниця", матиме катастрофічні наслідки для економіки, адже призведе до зупинки стратегічних підприємств та до скорочення обсягів валютної виручки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист ОП "Укрметалургпром" (УМП) прем’єр-міністру Денису Шмигалю, та віце-прем’єр-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад та територій України Олексію Кулебі.

Враховуючи стан вітчизняної промисловості, уряд має запровадити дворічний мораторій на підвищення тарифів Укрзалізниці, та провести аудит в держкомпанії, щоб розібратися з неконтрольованим зростанням витрат.

"За наявною інформацією, 28 листопада 2024 р відбулася зустріч Олексія Кулеби з керівництвом "Укрзалізниці", де було прийнято рішення підготувати проект наказу щодо проведення індексації вантажних залізничних тарифів з підвищенням останніх на +37%. Це рішення викликало дуже велике занепокоєння у гірників і металургів України, які категорично виступають проти подібного кроку. Виглядає дуже дивно, що Міністерство розвитку громад та територій України проводить такі кулуарні обговорення з УЗ без участі бізнес спільноти. Адже наслідки для економіки України будуть катастрофічні із зупинкою стратегічних підприємств та суттєвого скороченню валютної виручки", - зазначено у листі.

В УМП нагадали, що в Україні саме залізниця є основним засобом вантажоперевезень: якщо у Німеччині загальна частка вантажоперевезень залізницею не перевищує 20%, то в Україні залізничний транспорт забезпечує майже 82% вантажних та 36% пасажирських перевезень.

"Розуміючи своє монопольне становище у питанні вантажоперевезення, "Укрзалізниця" весь час свого існування намагається вирішувати власні фінансові проблеми за рахунок вантажовідправників. Українська промислова бізнес-спільнота вже відчула значний фінансовий тиск після серії підвищень вантажних тарифів у 2021 та 2022 рр., які призвели до рекордного збільшення витрат на залізничні перевезення – так, тарифи на транспортування вугілля, руди і вапняку зросли на 140% (!), металу – на 70%, добрив – на 70%, зерна – на 96%, а порожніх вагонів з-під вугілля – на 158%", - наголосили в УМП.

В об’єднанні наголосили, що підвищення тарифів не дозволить вирішити проблеми УЗ, якщо не буде реформована структура УЗ, та не будуть задіяні внутрішні ресурси - адже наразі витрати Укрзалізниці зростають швидше за доходи, що є тривожним сигналом і вимагає термінового перегляду витратної політики.

"Через постійне необгрунтоване підвищення тарифів на вантажоперевезення значна кількість вітчизняних галузей поступово відмовляється від послуг УЗ, віддаючи перевагу альтернативним способом транспортування, а в гіршому - суттєво скорочує виробництво чи зупиняється. А УЗ, замість утримання вантажів на залізниці та збільшення вантажної бази, безконтрольно та стрімко розширює свою базу витрат, та не зацікавлена в додаткових доходах. Адже з вересня 2023 року УЗ не продала жодного лоту металобрухту - хоча реалізація металобрухту дає мільярди гривень додаткових доходів. Недалекоглядна тарифна політика Укрзалізниці критично позначиться на всій економіці України та, відповідно, на її обороноздатності та національній безпеці", - підкреслили в УМП.

В об’єднанні закликали уряд ініціювати заходи із покращення фінансового стану Укрзалізниці, зокрема - розвивати вантажну базу та оптимізувати витрати, а також підвищити ефективність використання активів державного монополіста. Також необхідним є запровадження мораторію на підвищення вантажних залізничних тарифів до скасування військового стану та на період не менше двох років після закінчення бойових дій.