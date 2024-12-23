Металлурги просят правительство ввести двухлетний мораторий на повышение тарифов УЗ

Повышение тарифа на грузовые перевозки на 37%, которое предлагает "Укрзализныця", будет иметь катастрофические последствия для экономики, ведь приведет к остановке стратегических предприятий и к сокращению объемов валютной выручки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ОП "Укрметаллургпром" (УМП) премьер-министру Денису Шмыгалю, и вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебе.

Учитывая состояние отечественной промышленности, правительство должно ввести двухлетний мораторий на повышение тарифов Укрзализныци, и провести аудит в госкомпании, чтобы разобраться с неконтролируемым ростом расходов.

"По имеющейся информации, 28 ноября 2024 г. состоялась встреча Алексея Кулебы с руководством "Укрзализныци", где было принято решение подготовить проект приказа о проведении индексации грузовых железнодорожных тарифов с повышением последних на +37%. Это решение вызвало очень большое беспокойство у горняков и металлургов Украины, которые категорически выступают против подобного шага. Выглядит очень странно, что Министерство развития общин и территорий Украины проводит такие кулуарные обсуждения с УЗ без участия бизнес сообщества. Ведь последствия для экономики Украины будут катастрофические с остановкой стратегических предприятий и существенного сокращения валютной выручки", - говорится в письме.

В УМП напомнили, что в Украине именно железная дорога является основным средством грузоперевозок: если в Германии общая доля грузоперевозок по железной дороге не превышает 20%, то в Украине железнодорожный транспорт обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок.

"Понимая свое монопольное положение в вопросе грузоперевозки, "Укрзализныця" все время своего существования пытается решать собственные финансовые проблемы за счет грузоотправителей. Украинское промышленное бизнес-сообщество уже почувствовало значительное финансовое давление после серии повышений грузовых тарифов в 2021 и 2022 гг, которые привели к рекордному увеличению расходов на железнодорожные перевозки - так, тарифы на транспортировку угля, руды и известняка выросли на 140% (!), металла - на 70%, удобрений - на 70%, зерна - на 96%, а пустых вагонов из-под угля - на 158%", - отметили в УМП.

В объединении отметили, что повышение тарифов не позволит решить проблемы УЗ, если не будет реформирована структура УЗ, и не будут задействованы внутренние ресурсы - ведь сейчас расходы Укрзализныци растут быстрее доходов, что является тревожным сигналом и требует срочного пересмотра расходной политики.

"Из-за постоянного необоснованного повышения тарифов на грузоперевозки значительное количество отечественных отраслей постепенно отказывается от услуг УЗ, отдавая предпочтение альтернативным способом транспортировки, а в худшем - существенно сокращает производство или останавливается. А УЗ, вместо удержания грузов на железной дороге и увеличения грузовой базы, бесконтрольно и стремительно расширяет свою базу расходов, и не заинтересована в дополнительных доходах. Ведь с сентября 2023 года УЗ не продала ни одного лота металлолома - хотя реализация металлолома дает миллиарды гривен дополнительных доходов. Недальновидная тарифная политика Укрзализныци критически скажется на всей экономике Украины и, соответственно, на ее обороноспособности и национальной безопасности", - подчеркнули в УМП.

В объединении призвали правительство инициировать меры по улучшению финансового состояния Укрзализныци, в частности - развивать грузовую базу и оптимизировать расходы, а также повысить эффективность использования активов государственного монополиста. Также необходимо введение моратория на повышение грузовых железнодорожных тарифов до отмены военного положения и на период не менее двух лет после окончания боевых действий.