На металлургическом заводе Франции загорелся резервуар с кислотой: людей просят оставаться дома

"Сегодня утром в здании площадью 400 кв. м на территории завода Aubert & Duval в Памье загорелся бак с кислотой. Пожар охватил все здание, персонал был эвакуирован", - говорится в сообщении.

В результате инцидента жителей, проживающих в радиусе 200 м от завода попросили не покидать свои дома.

Кроме того, других горожан призвали воздержаться от поездок в данный регион, чтобы не мешать действиям спасателей.

Также префектура объявила о закрытии всех выходов из школ, ученики пока будут оставаться внутри классов.

О причинах возгорания пока не сообщают.

Между тем в соцсетях уже обнародовали видео с места событий. Из кадров видно, как над заводом поднимается густое черное облако дыма, авторы постов отмечают, что почувствовали першение в горле.