На металургійному заводі Франції загорівся резервуар з кислотою: людей просять лишатися вдома

"Сьогодні вранці в будівлі площею 400 кв. М на території заводу Aubert & Duval в Памье загорівся бак з кислотою. Пожежа охопила всю будівлю, персонал був евакуйований", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту мешканців, які проживають в радіусі 200 м від заводу попросили не залишати свої будинки.

Крім того, інших городян закликали утриматися від поїздок у даний регіон, аби не заважати діям рятувальників.

Також префектура оголосила про закриття всіх виходів зі шкіл, учні поки залишатимуться всередині класів.

Про причини загоряння поки не повідомляють.

Між тим у соцмережах вже оприлюднили відео з місця подій. З кадрів видно, як над заводом підіймається густа чорна хмара диму, автори постів зазначають, що відчули першіння в горлі.