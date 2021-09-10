RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На металургійному заводі Франції загорівся резервуар з кислотою: людей просять лишатися вдома

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 вересня на півдні Франції, на металургійному заводі Aubert & Duval, що знаходиться в комуні Памье, спалахнув резервуар з кислотою. Через ризик викиду токсичних відходів у повітря місцевих жителів просять залишатися вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на префектуру департаменту в Twitter.

"Сьогодні вранці в будівлі площею 400 кв. М на території заводу Aubert & Duval в Памье загорівся бак з кислотою. Пожежа охопила всю будівлю, персонал був евакуйований", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту мешканців, які проживають в радіусі 200 м від заводу попросили не залишати свої будинки.

Крім того, інших городян закликали утриматися від поїздок у даний регіон, аби не заважати діям рятувальників.

Також префектура оголосила про закриття всіх виходів зі шкіл, учні поки залишатимуться всередині класів.

Про причини загоряння поки не повідомляють.

Між тим у соцмережах вже оприлюднили відео з місця подій. З кадрів видно, як над заводом підіймається густа чорна хмара диму, автори постів зазначають, що відчули першіння в горлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяПожежа