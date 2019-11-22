Металлургические гиганты сокращают объемы производства и увольняют сотрудников

Из-за резкого падения спроса на металлургическую продукцию металлургические гиганты мира существенно сокращают объемы производства и массово увольняют сотрудников. Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, передает РБК-Украина.

Анализируя мировую карту производителей горно-металлургического комплекса, Беленький привел в качестве примера "АрселорМиттал", который закрывает свои предприятия в Южноафриканской республике и увольняет около двух тысяч человек.

"Американская US Still тоже 1800 человек сокращает. "Тиссен Круп", крупнейший немецкий концерн, с 1 января увольняет 6 тысяч человек. "Бритиш Стилл", которая на грани банкротства, там вообще под угрозой увольнения 25 тысяч человек. Критической можно назвать и ситуацию в Украине. Но, насколько я знаю, менеджмент всех компаний пытается, чтобы мировой кризис минимально коснулся людей", – отметил Беленький.

По его данным, за последние два года зарплаты в отрасли выросли более чем на треть. На сегодня средняя зарплата - около 19 тысяч гривен. Наверное, таких показателей нет ни в одной отрасли. Это позволило очень сильно замедлить темпы трудовой миграции, поднять уровень жизни, рассказал Беленький.

Несмотря на сложную ситуацию на мировых рынках, он призвал представителей власти не усиливать налоговое давление на предприятия отрасли, чтобы не привести к остановке производства и сворачиванию всех программ по модернизации предприятий.

"Мы очень часто встречаемся с различными представителями органов власти, как в Верховной раде, так и в министерствах. Но, увы, на сегодня я не могу сказать, что у нас есть полное взаимопонимание. Особенно это касается парламента. Профильный комитет налоговой и финансовой политики генерирует в турборежиме огромное количество законопроектов. Не все они, на наш взгляд, отвечают сегодня потребностям бизнеса, нашей экономики. В основном складывается впечатление, что власть хочет как можно больше собрать каких-то виртуальных платежей в бюджет, не понимая, что этих платежей просто не будет, если предприятия остановятся. Я не понимаю, зачем власти нужно добивать отрасль, которая наполняет бюджет, обеспечивает треть валютных поступлений и дает работу сотням тысяч людей", – подчеркнул Беленький.