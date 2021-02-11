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Металлурги должны настаивать на антидемпинговых расследованиях недобросовестных действий Китая, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Украинские металлопроизводители должны вести собственный мониторинг рынка, обращать внимание на рост недружественного импорта и своевременно обращаться в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства для проведения антидемпинговых расследований.

Об этом заявил заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк.

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"Если они (металлурги, - ред.) увидят, что ввоз определенной продукции резко вырос - надо обращаться в Минэкономторг с просьбой об антидемпинговом расследовании", - пояснил он.

В качестве примера замдиректора "Укрпромвнешэкспертизы" привел кейс с ведением пошлин в отношении импорта китайского оцинкованного проката.

"Тогда наши производители сами увидели, что поставки значительно увеличились - и обратились в министерство. В ходе расследования факты подтвердились и были введены пошлины. То есть, как члены ВТО мы должны придерживаться процедуры торговых расследований", - добавил он.

По словам эксперта, на время таких расследований разрешается введение предварительных пошлин, и это позволяет минимизировать ущерб для национальных производителей.

Напомним, ранее Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.

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