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Металурги повинні наполягати на антидемпінгових розслідуваннях недобросовісніх дій Китаю, - експерт

Автор: РБК-Україна

Українські металовиробники повинні вести власний моніторинг ринку, звертати увагу на зростання недружнього імпорту і своєчасно звертатися у Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства для проведення антидемпінгових розслідувань.

Про це заявив заступник директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк.

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"Якщо вони (металурги, - ред.) побачать, що ввезення певної продукції різко зросло - треба звертатися в Мінекономторгу з проханням про антидемпінгове розслідування", - пояснив він.

В якості прикладу заступник директора "Укрпромзовнішекспертизи" привів кейс з веденням мит щодо імпорту китайського оцинкованого прокату.

"Тоді наші виробники самі побачили, що поставки значно збільшилися і звернулися в міністерство. В ході розслідування факти підтвердилися і були введені мита. Тобто, як члени СОТ ми повинні дотримуватися процедури торговельних розслідувань", - додав він.

За словами експерта, на час таких розслідувань дозволяється введення попередніх мит, і це дозволяє мінімізувати шкоду для національних виробників.

Нагадаємо, раніше Україна ввела на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих в Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.

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