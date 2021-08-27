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"Металлист" предложил "Шахтеру" играть еврокубковые матчи в Харькове

Автор: Наталия Гурковская

ФК "Металлист" поздравил ФК "Шахтер" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Также руководство клуба предложило "Шахтеру" играть еврокубковые матчи в Харькове.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт футбольного клуба.

"Это прекрасная новость для всей украинской футбольной общественности, и нам очень приятно, что судьбоносный матч с "Монако" состоялся на стадионе "Металлист" при поддержке харьковских болельщиков. Поэтому мы от имени нашего клуба и всех харьковчан приглашаем "Шахтер" сыграть на нашем стадионе все свои следующие еврокубковые матчи. "Металлист" - фартовый стадион. Полные трибуны всегда способствуют спортивным успехам и добавляют вдохновения игрокам! А харьковские фанаты умеют поддержать команду, в которую верят", - говорится в заявлении клуба.

Как сообщалось, домашний матч "Шахтера" против "Монако" был перенесен с НСК "Олимпийский" на ОСК "Металлист" из-за праздничного концерта ко Дню Независимости Украины в Киеве.

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Шахтер