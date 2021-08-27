"Металлист" предложил "Шахтеру" играть еврокубковые матчи в Харькове

"Это прекрасная новость для всей украинской футбольной общественности, и нам очень приятно, что судьбоносный матч с "Монако" состоялся на стадионе "Металлист" при поддержке харьковских болельщиков. Поэтому мы от имени нашего клуба и всех харьковчан приглашаем "Шахтер" сыграть на нашем стадионе все свои следующие еврокубковые матчи. "Металлист" - фартовый стадион. Полные трибуны всегда способствуют спортивным успехам и добавляют вдохновения игрокам! А харьковские фанаты умеют поддержать команду, в которую верят", - говорится в заявлении клуба.