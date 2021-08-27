RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Металіст" запропонував "Шахтарю" грати єврокубкові матчі в Харкові

Автор: Наталія Гурковська

ФК "Металіст" привітав ФК "Шахтар" з виходом у груповий етап Ліги чемпіонів. Також керівництво клубу запропонувало "Шахтарю" грати єврокубкові матчі в Харкові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт футбольного клубу.

"Це прекрасна новина для всієї української футбольної громадськості, і нам дуже приємно, що доленосний матч з "Монако" відбувся на стадіоні "Металіст" за підтримки харківських уболівальників. Тому ми від імені нашого клубу і всіх харків'ян запрошуємо "Шахтар" зіграти на нашому стадіоні всі свої наступні єврокубкові матчі. "Металіст" - фартовий стадіон. Повні трибуни завжди сприяють спортивним успіхам і додають натхнення гравцям! А харківські фанати вміють підтримати команду, в яку вірять", - йдеться в заяві клубу.

Як повідомлялося, домашній матч "Шахтаря" проти "Монако" був перенесений з НСК "Олімпійський" на ОСК "Металіст" через святковий концерт до Дня Незалежності України в Києві.l

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар