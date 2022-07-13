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"Металлист" отпустил главного тренера в СК "Днепр-1"

Новина українською →
Харьков, Среда 13 июля 2022 15:27
"Металлист" отпустил главного тренера в СК "Днепр-1" Фото: Александр Кучер в "Металлисте" (facebook.com/MetalistFC)
Автор: Антон Федорцив

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский согласовал кадровые изменения в тренерском штабе и менеджменте "желто-синих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Босс харьковчан разрешил перейти в "Днепр-1" главному тренеру Александру Кучеру. С ним в новую команду переедет группа исполнителей основы.

В свою очередь обязанности наставника "Металлиста" будет исполнять Александр Призетко. Новым спортивным директором клуб стал бывший защитник сборной Украины Василий Кобин, который в 2019-2021 гг. дважды тренировал "Минай".

Кроме того, "Металлист" объявил о подписании трех новичков. Ряды харьковчан пополнили Коркишко, Кныш и Бабенко. Еще ряд исполнителей пролонгировали контракты.

Уход Кучера запустит эффект домино в УПЛ. Теперь руководство СК "Днепр-1" должно объявить об увольнении Игора Йовичевича с должности главного тренера. После этого "Шахтер" объявит о его назначении на вакантное после отставки Де Дзерби место.

К слову, недавно составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Металлист Днепр-1
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