"Металлист" отпустил главного тренера в СК "Днепр-1"
Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский согласовал кадровые изменения в тренерском штабе и менеджменте "желто-синих".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Босс харьковчан разрешил перейти в "Днепр-1" главному тренеру Александру Кучеру. С ним в новую команду переедет группа исполнителей основы.
В свою очередь обязанности наставника "Металлиста" будет исполнять Александр Призетко. Новым спортивным директором клуб стал бывший защитник сборной Украины Василий Кобин, который в 2019-2021 гг. дважды тренировал "Минай".
Кроме того, "Металлист" объявил о подписании трех новичков. Ряды харьковчан пополнили Коркишко, Кныш и Бабенко. Еще ряд исполнителей пролонгировали контракты.
Уход Кучера запустит эффект домино в УПЛ. Теперь руководство СК "Днепр-1" должно объявить об увольнении Игора Йовичевича с должности главного тренера. После этого "Шахтер" объявит о его назначении на вакантное после отставки Де Дзерби место.
К слову, недавно составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Напомним, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
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