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"Металіст" відпустив головного тренера в СК "Дніпро-1"

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Харків, Середа 13 липня 2022 15:27
"Металіст" відпустив головного тренера в СК "Дніпро-1" Фото: Олександр Кучер у "Металісті" (facebook.com/MetalistFC)
Автор: Антон Федорців

Президент харківського "Металіста" Олександр Ярославський погодив кадрові зміни в тренерському штабі та менеджменті "жовто-синіх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Бос харків'ян дозволив перейти в "Дніпро-1" головному тренеру Олександру Кучеру. З ним до нової команди переїде група виконавців основи.

Натомість обов'язки керманича "Металіста" виконуватиме Олександр Призетко. Новим спортивним директором клуб став колишній оборонець збірної України Василь Кобін, який у 2019-2021 рр. двічі тренував "Минай".

Окрім того, "Металіст" оголосив про підписання трьох новачків. Лави харків'ян поповнили Коркішко, Книш і Бабенко. Ще низка виконавців пролонгувала контракти.

Відхід Кучера запустить ефект доміно в УПЛ. Тепер керівництво СК "Дніпро-1" повинне оголосити про звільнення Ігора Йовічевіча з посади головного тренера. Після цього "Шахтар" оголосить про його призначення на вакантне після відставки Де Дзербі місце.

До слова, нещодавно склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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