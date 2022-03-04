UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Металлист" начал оказывать гуманитарную помощь харьковчанам

Автор: Артем Горовенко

Футбольный клуб "Металлист" начал оказывать гуманитарную помощь жителям Харькова и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

Так, волонтерам будут предоставлены все имеющиеся вещи бренда MTLST и фирмы Joma: спортивные штаны, кофты и мастерки, футболки, куртки, ветровки, кроссовки, носки, теплые пледы и шапки, а также одежда для детей разных возрастов. Вещи будут переданы тем, кто был вынужден покинуть свои дома и скрываться от обстрелов в холодном метро и подвалах.

Напомним, ранее сообщалось, что группа DCH Александра Ярославского перечисляет в бюджет Харькова 25 млн грн. для обеспечения городских больниц всем необходимым.

Сам же президент футбольного клуба "Металлист" пообещал, что примет активное участие в восстановлении разрушенной городской инфраструктуры Харькова.

Также ранее стало известно, что взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи Александром Ярославским яхты Kaiser.

"DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет - надо работать, работать и еще больше работать", - отметил Ярославский.

Читайте РБК-Украина в Google News
МеталлистХарьков