"Металіст" почав надавати гуманітарну допомогу харків'янам

Так, волонтерам будуть надані всі наявні речі бренду MTLST і фірми Joma: спортивні штани, кофти і кельми, футболки, куртки, вітровки, кросівки, шкарпетки, теплі пледи і шапки, а також одяг для дітей різного віку. Речі будуть передані тим, хто був змушений покинути свої будинки і ховатися від обстрілів в холодному метро і підвалах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група DCH Олександра Ярославського перераховує до бюджету Харкова 25 млн грн для забезпечення міських лікарень всім необхідним.

Сам же президент футбольного клубу "Металіст" пообіцяв, що візьме активну участь у відновленні зруйнованої міської інфраструктури Харкова.

Також раніше стало відомо, що внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу Олександром Ярославським яхти Kaiser.

"DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде - треба працювати, працювати і ще більше працювати", - зазначив Ярославський.