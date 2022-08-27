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"Металлист 1925" с нереализованным пенальти разошелся миром с "Черноморцем" в УПЛ

Новина українською →
Киев, Суббота 27 августа 2022 16:58
"Металлист 1925" с нереализованным пенальти разошелся миром с "Черноморцем" в УПЛ Фото: Андрей Борячук пытается открыть счет во встрече (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Не сумели обнаружить более сильного в рамках 2-го тура Премьер-лиги харьковский "Металлист 1925" и одесский "Черноморец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Металлист 1925" – "Черноморец" – 0:0

Нереализованный пенальти: Габелок, 54 (М, вратарь)

На старте обе команды действовали не спеша. Но первый же полумомент имел все шансы закончиться голом – "моряк" Брагару отдал Наумцу, а тот с угла штрафной пробил в штангу. Вскоре Мозиль в течение одной атаки дважды спас харьковчан – ликвидировал опасность после навеса Юсова и отразил добивание Бобка.

"Металлист 1925" ответил моментом Борячука на 31-й минуте. Нападающий вошел в штрафную с левого фланга и пробил во вратаря, а Русин не сумел акцентированно добить мяч. "Черноморец" же отреагировал мощным выстрелом Брагару, который Мозиль потянул рядом с ближней стойкой.

На старте второй половины харьковчане получили супершанс. Ременюк подачей с левого фланга попал в руку Джеймсу – пенальти. К отметке подошел Габелок, но переиграть Непогодова не смог. Кипер "моряков" взял второй одиннадцатиметровый в двух стартовых турах.

Этот эпизод подкосил не только "Металлист 1925 года". Игра в атаке откровенно не клеилась у обоих коллективов. Разве что неутомимый Брагару и вышедший на замену Кузик попытались побеспокоить Мозиля. Но нули на табло так и не изменились.

К слову, луганская "Заря" обыграла "Львов" в голевом фестивале во 2-м туре Премьер-лиги.

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