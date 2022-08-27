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"Металіст 1925" із нереалізованим пенальті розійшовся миром із "Чорноморцем" в УПЛ

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Київ, Субота 27 серпня 2022 16:58
"Металіст 1925" із нереалізованим пенальті розійшовся миром із "Чорноморцем" в УПЛ Фото: Андрій Борячук намагається відкрити рахунок у зустрічі (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Не зуміли виявити сильнішого в рамка 2-го туру Прем'єр-ліги харківський "Металіст 1925" і одеський "Чорноморець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Металіст 1925" – "Чорноморець" – 0:0

Нереалізований пенальті: Габелок, 54 (М, воротар)

На старті обидві команди діяли неспішно. Та перший же напівмомент мав усі шанси закінчитися голом – "моряк" Брагару віддав Наумцю, а той з кута штрафного пробив у стійку. А згодом Мозіль упродовж однієї атаки двічі врятував харків'ян – ліквідував небезпеку після навісу Юсова та відбив добивання Бобка.

"Металіст 1925" відповів моментом Борячука на 31-й хвилині. Нападник увійшов до карної зони з лівого флангу та пробив у воротаря, а Русин не зумів акцентовано добити м'яч. "Чорноморець" натомість відреагував потужним пострілом Брагару, який Мозіль, однак, потягнув поруч із ближньою стійкою.

На старті другої половини харків'яни отримали супершанс. Ременюк подачею з лівого флангу влучив у руку Джеймса – пенальті. До позначки підійшов Габелок, але переграти Непогодова не зумів. Кіпер "моряків" узяв другий одинадцятиметровий у двох стартових турах.

Цей епізод підкосив не тільки "Металіст 1925". Гра в атаці відверто не клеїлася в обох колективів. Хіба що невтомний Брагару та Кузик, який вийшов на заміну,, спробували потурбувати Мозіля. Та нулі на табло так і не змінилися.

До слова, луганська "Зоря" переграла "Львів" у гольвому фестивалі в 2-му турі Прем'єр-ліги.

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Чемпионат Украины Черноморец УПЛ
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