"Металіст" переграв "Ворсклу" з фестивалем голів і піднявся в топ-3 Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Металіст" – "Ворскла" – 3:2

Голи: Прядун, 44, 56, Каплієнко, 49 – Кравчук, 54, Марлісон, 80

Активнішими в дебюті були номінальні гості. У стартові 20 хвилин полтавці організували два небезпечні випади. Спершу кіпер "Металіста" з кута витягнув постріл Степанюка зі середньої дистанції, а згодом Костик парирував удар Юрченка з меж штрафного.

"Металіст" поступово відсунув епіцентр подій від власного штрафного та вирівняв гру. Щоправда, в атаці справи господарів упродовж тривалого часу не клеїлися. Проте, на перерву харків'яни пішли лідером – на 44-й хвилині Різник помилився на подачі, випустив м'яч із рук на Прядуна, а той забив у порожні ворота.

Ще веселіше стало на старті другої половини. Пішов відкритий футбол, тож за перші 10 хвилин команди забили ще три м'ячі на двох. "Металіст" подвоїв перевагу на 49-й, коли Прядун від лінії поля прострілив до воротарського, де Каплієнко замкнув ближню стійку.

"Ворскла" спробувала повернутися з голом Кравчука-Чайковського. Хавбек полтавців прострілив із правого краю штрафного майданчика, а опорник харків'ян зрізав м'яч у власні ворота. Та вже за дві хвилини Прядун відновив статус-кво – Підлепенець вкиданням з аута вивів форварда на оперативний простір, і той переграв Різника.

Після такої перестрілки команди взяли атакувальну паузу. Та тривалою вона не стала. Уже в середині тайму суперники обмінялися моментами. Кіпер "Металіста" Костик парирував удар Олійника головою і добивання Степанюка, а постріл Танковського просвистів повз стійку воріт "Ворскли".

А на 80-й полтавці таки забили. Марлісон після флангового прострілу Кравця опинився віч-на-віч із воротарем і другим дотиком відправив м'яч у сітку – 3:2! Та на більше полтавцям часу вже не вистачило.

Завдяки цій перемозі "Металіст" піднявся на 3-тє місце в УПЛ. У харків'ян 13 очок в активі. Натомість "Ворскла" залишилася на 10-й сходинці (7 пунктів).