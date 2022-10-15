"Металлист" обыграл "Ворсклу" с фестивалем голов и поднялся в топ-3 Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Металлист" – "Ворскла" – 3:2

Голы: Прядун, 44, 56, Каплиенко, 49 – Кравчук, 54, Марлисон, 80

Активнее в дебюте были номинальные гости. В стартовые 20 минут полтавчане организовали два опасных выпада. Сначала кипер "Металлиста" из угла вытащил выстрел Степанюка со средней дистанции, а затем Костик парировал удар Юрченко из пределов штрафной.

"Металлист" постепенно отодвинул эпицентр событий от собственного штрафного и выровнял игру. Правда, в атаке дела хозяев долгое время не клеились. Однако на перерыв харьковчане пошли лидером – на 44-й минуте Ризнык ошибся на подаче, выпустил мяч из рук на Прядуна, а тот забил в пустые ворота.

Еще веселее стало на старте второй половины. Пошел открытый футбол, поэтому за первые 10 минут команды забили еще три мяча на двоих. "Металлист" удвоил преимущество на 49-й, когда Прядун от линии поля прострелил во вратарскую, где Каплиенко замкнул ближнюю стойку.

"Ворскла" попыталась вернуться с голом Кравчука-Чайковского. Хавбек полтавчан прострелил с правого края штрафной, а опорник харьковчан срезал мяч в собственные ворота. Но уже две минуты спустя Прядун восстановил статус-кво – Подлепенец вбросом из аута вывел форварда на оперативное пространство, и тот переиграл Ризныка.

После такой перестрелки команды взяли атакующую паузу. Но продолжительной она не стала. Уже в середине тайма соперники обменялись моментами. Кипер "Металлиста" Костик парировал удар Олейника головой и добивание Степанюка, а выстрел Танковского просвистел мимо стойки ворот "Ворсклы".

А на 80-й полтавчане таки забили. Марлисон после флангового прострела Кравца оказался лицом к лицу с вратарем и вторым касанием отправил мяч в сетку – 3:2! Но замахнуться на большее полтавчанам времени уже не хватило.

Благодаря этой победе "Металлист" поднялся на 3-е место в УПЛ. У харьковчан 13 очков в активе. В свою очередь "Ворскла" осталась на 10-й строчке (7 пунктов).