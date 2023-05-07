"Металіст" мінімально здолав "Львів" у битві аутсайдерів Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Металіст" – "Львів" – 1:0

Гол: Прядун, 79

Із перших хвилин обидві команди опинилися в боротьбі на кожному клаптику поля. За такого сценарію не повинно дивувати, що перший сякий-такий момент виник аж після екватору тайму. Це Кузик вирішив завдати прямого удару зі стандарту, але влучив у стінку.

Перший же удар у площину воріт стався аж на 40-й хвилині. У перспективній ситуації Панасенко вирішив пробити з-за меж штрафного майданчика, проігнорувавши партнерів. Ризик себе не виправдав, оскільки кіпер "Львова" легко впіймав м'яч.

На старті ж другої половини свою нагоду змарнував Прядун. Форвард харків'ян вже навіть обіграв воротаря після передачі Багачанського, але пробити з гострого кута не наважився. Натомість його передача партнеру назад виявилася безадресною.

Далі атакувальна гра обох команд знову розладналася. Дійшло до того, що спроби футболістів пробити з непоганих позицій завершувалися вильотом м'яча за бокові (!) лінії. Не допомагали і стандарти. Не те, щоб в обороні "Металіст" і "Львів" грали якісно. Просто в нападі не було кому себе проявити.

Зрештою, долю зустрічі вирішив один забитий м'яч. На 79-й хвилині харків'яни розігнали контратаку, на фініші якої Наумець із правого флангу зробив поперечний пас. На лівому куті карної зони м'яч прийняв Прядун і холоднокровно переграв Рибку – 1:0 у підсумку.

Завдяки перемозі "Металіст" підвищив шанси на збереження прописки в УПЛ. Харків'яни мають в активі 22 очки та випереджають "Рух", який опинився на 15-й сходинці, на один пункт. "Львів" – безнадійно останній (13 очок).