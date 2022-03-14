Meta запретила публично желать смерти президентам

"Сейчас мы сужаем фокус, чтобы четко указать в руководстве, что это никогда не должно интерпретироваться как потакание насилию против русских в целом. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства... Итак, чтобы устранить любую двусмысленность в отношении нашей позиции, мы еще больше сужаем наши указания, чтобы четко указать, что мы не позволяем призывы к убийству главы государства на наших платформах”,- заявил президент Meta Global Affairs Ник Клег.

Компания также заявила, что выступает просто русофобии, призывов к геноциду, этническим чисткам и другой дискриминации.