Meta заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на своїх платформах

Це рішення Meta знаменує собою серйозну ескалацію заходів проти російських державних ЗМІ, які раніше були обмежені блокуванням реклами і скороченням охоплення постів. Тепер RT, "Россия сегодня" та інші пов'язані з ними організації будуть повністю заборонені в додатках Meta в усьому світі, включно з Instagram, WhatsApp і Threads.

Цю заборону було введено після того, як США звинуватили двох співробітників RT у відмиванні грошей і спробі вплинути на вибори 2024 року.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав інші країни ставитися до RT як до інструменту розвідувальних операцій Росії. RT, зі свого боку, висміяв ці звинувачення і назвав їх спробою перешкодити мовнику працювати як журналістській організації.

Заборона Meta може мати обмежений вплив на реакцію Росії, оскільки такі платформи, як Instagram і Facebook, уже заблоковані в країні з 2022 року, коли Москва оголосила Meta "екстремістською" організацією. Проте WhatsApp, який досі не заборонений у Росії, залишається популярним серед мільйонів користувачів.