Meta заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на своїх платформах

Компанія Meta, власник Facebook, оголосила про повну заборону на своїх платформах таких російських державних ЗМІ, як RT і "Россия сегодня". За заявою компанії, ці видання використовували обманні методи для ведення таємних операцій впливу в інтернеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це рішення Meta знаменує собою серйозну ескалацію заходів проти російських державних ЗМІ, які раніше були обмежені блокуванням реклами і скороченням охоплення постів. Тепер RT, "Россия сегодня" та інші пов'язані з ними організації будуть повністю заборонені в додатках Meta в усьому світі, включно з Instagram, WhatsApp і Threads.
Цю заборону було введено після того, як США звинуватили двох співробітників RT у відмиванні грошей і спробі вплинути на вибори 2024 року.
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав інші країни ставитися до RT як до інструменту розвідувальних операцій Росії. RT, зі свого боку, висміяв ці звинувачення і назвав їх спробою перешкодити мовнику працювати як журналістській організації.
Заборона Meta може мати обмежений вплив на реакцію Росії, оскільки такі платформи, як Instagram і Facebook, уже заблоковані в країні з 2022 року, коли Москва оголосила Meta "екстремістською" організацією. Проте WhatsApp, який досі не заборонений у Росії, залишається популярним серед мільйонів користувачів.
На початку вересня США звинуватили Росію у втручанні у вибори та наклали санкції на низку осіб та організацій. Серед них Маргарита Сімоньян, головний редактор телеканалу RT, відомого своєю пропагандистською діяльністю.
13 вересня США розширили санкції, додавши до списку російський телеканал RT, заявивши, що співпрацює з російськими розвідувальними службами.
Крім того, США ввели санкції проти російської медіагрупи "Росія сьогодні" та її генерального директора Дмитра Кисельова.
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