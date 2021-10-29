Meta выпустит собственные часы: появилось фото

Meta, ранее Facebook, выпустит собственные часы. Появилось первое фото.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.
У гаджета закругленный экран и фронтальная камера в "челке" внизу экрана. Ремешок здесь съемный, а кнопка предназначена для управления устройством.
Гаджет поможет:
Гаджет также пригодится для видеозвонков, что входит в замысел Meta по созданию собственной линейки продуктов для метавселенной.
Ранее сообщалось, что часы будет выпущены в 2022 году и пока нет уточняющих сведений на этот счет.