Meta выпустит собственные часы: появилось фото

У гаджета закругленный экран и фронтальная камера в "челке" внизу экрана. Ремешок здесь съемный, а кнопка предназначена для управления устройством.

Функции часов

Гаджет поможет:

следить за состоянием здоровья,

общаться с близкими людьми,

следить за прогресом при занятиях фитнесом.

Гаджет также пригодится для видеозвонков, что входит в замысел Meta по созданию собственной линейки продуктов для метавселенной.

Когда выпустят часы

Ранее сообщалось, что часы будет выпущены в 2022 году и пока нет уточняющих сведений на этот счет.