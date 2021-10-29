Meta випустить власний годинник: з'явилося фото

Meta, раніше Facebook, випустить власний годинник. З'явилося перше фото.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
У гаджета закруглений екран і фронтальна камера в "чубку" внизу екрану. Ремінець тут знімний, а кнопка призначена для управління пристроєм.
Гаджет допоможе:
Гаджет також стане в нагоді для відеодзвінків, що входить в задум Meta по створенню власної лінійки продуктів для метавсесвіту.
Раніше повідомлялося, що годинник буде випущений в 2022 році і поки немає уточнюючих відомостей з цього приводу.