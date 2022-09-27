ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Meta впервые разоблачила в соцсетях спецоперацию Китая по влиянию на избирателей США

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 27 сентября 2022 17:16
Meta впервые разоблачила в соцсетях спецоперацию Китая по влиянию на избирателей США Фото: Facebook впервые разоблачил спецоперацию Китая по влиянию на избирателей США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Meta сорвала первую спецоперацию Китая в социальных сетях по оказанию влияния на избирателей в США в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Китайские операции, которые мы пресекали ранее, были направлены на потребителей в Южной Азии, эта же непосредственно влияла на американцев и грядущую избирательную кампанию", - заявил руководитель отдела глобальной разведки угроз Meta Бен Ниммо.

Сеть ботов поддерживала фейковые учетные записи в социальных сетях Facebook и Instagram. У Meta пока недостаточно доказательств, чтобы сказать, кто в Китае стоит за этой деятельностью.

Согласно отчету, с ноября 2021 года поддельные аккаунты выдавали себя за либеральных и консервативных американцев в разных штатах, размещали мемы и скрывались в комментариях к публикациям публичных лиц.

Ранее мы писали, что браузер, встроенный в мобильные приложения Facebook и Instagram, способен отслеживать активность пользователя на страницах благодаря встроенному коду JavaScript.

Также сообщалось, что Facebook впервые в истории фиксирует падение своих доходов. Аналитики связывают это с глобальным замедлением экономики и отдельной опцией от Apple.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Instagram
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны