Meta впервые разоблачила в соцсетях спецоперацию Китая по влиянию на избирателей США

Meta сорвала первую спецоперацию Китая в социальных сетях по оказанию влияния на избирателей в США в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Китайские операции, которые мы пресекали ранее, были направлены на потребителей в Южной Азии, эта же непосредственно влияла на американцев и грядущую избирательную кампанию", - заявил руководитель отдела глобальной разведки угроз Meta Бен Ниммо.

Сеть ботов поддерживала фейковые учетные записи в социальных сетях Facebook и Instagram. У Meta пока недостаточно доказательств, чтобы сказать, кто в Китае стоит за этой деятельностью.

Согласно отчету, с ноября 2021 года поддельные аккаунты выдавали себя за либеральных и консервативных американцев в разных штатах, размещали мемы и скрывались в комментариях к публикациям публичных лиц.