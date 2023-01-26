Meta відновить облікові записи Трампа у Facebook та Instagram

Це станеться трохи більше ніж через два роки після зупинки облікових записів, що виникла після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

"Наша рішучість полягає в тому, що ризик для суспільства досить знизився. Таким чином, у найближчі тижні ми відновимо акаунти містера Трампа у Facebook та Instagram. Однак ми робимо це завдяки новим запобіжникам, щоб не допустити повторних порушень", - зазначив президент Meta по Світовим справам Нік Клег.