Meta відновить облікові записи Трампа у Facebook та Instagram
Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, найближчими тижнями поверне доступ до своїх облікових записів колишньому президентові США Дональду Трампу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Це станеться трохи більше ніж через два роки після зупинки облікових записів, що виникла після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.
"Наша рішучість полягає в тому, що ризик для суспільства досить знизився. Таким чином, у найближчі тижні ми відновимо акаунти містера Трампа у Facebook та Instagram. Однак ми робимо це завдяки новим запобіжникам, щоб не допустити повторних порушень", - зазначив президент Meta по Світовим справам Нік Клег.
Раніше ми писали, що помічники колишнього президента США Дональда Трампа звернулися до материнської компанії Facebook із проханням розблокувати його обліковий запис.
Нагадаємо, Facebook і Twitter забанили екс-президента США через день після того, як натовп його прихильників штурмував Капітолій і втрутився в роботу Конгресу при підрахунку голосів виборців, щоб перешкодити засвідчити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року. Тоді Facebook вирішив запровадити обмежену заборону на Трампа, яку має бути розглянуто через два роки.
Twitter планував запровадити постійну заборону, проте новий власник Ілон Маск відновив обліковий запис Трампа 19 листопада і розкритикував попереднє керівництво компанії за заборону.
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