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Meta возобновит учетные записи Трампа в Facebook и Instagram

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Вашингтон, Четверг 26 января 2023 03:38
Meta возобновит учетные записи Трампа в Facebook и Instagram Фото: Meta возобновит учетные записи Трампа в Facebook и Instagram (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, в ближайшие недели вернет доступ к своим учетным записям бывшему президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Это произойдет чуть более чем через два года после остановки аккаунтов, последовавшей за нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

"Наша решимость состоит в том, что риск для общества достаточно снизился. Таким образом, в ближайшие недели мы возобновим аккаунты мистера Трампа в Facebook и Instagram. Однако мы делаем это благодаря новым предохранителям, чтобы не допустить повторных нарушений", - отметил президент Meta по глобальным делам Ник Клегг.

Ранее мы писали, что помощники бывшего президента США Дональда Трампа обратились к материнской компании Facebook с просьбой разблокировать его аккаунт.

Напомним, Facebook и Twitter забанили экс-президента США через день после того, как толпа его сторонников штурмовала Капитолий и вмешалась в работу Конгресса при подсчете голосов избирателей, чтобы помешать засвидетельствовать победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Тогда Facebook решил ввести ограниченный запрет на Трампа, который должен быть рассмотрен через два года.

Twitter планировал ввести постоянный запрет, однако новый владелец Илон Маск возобновил аккаунт Трампа 19 ноября и раскритиковал предыдущее руководство компании за запрет.

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