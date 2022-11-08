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Meta виділила 1,5 млн доларів на гранти для малого бізнесу: як подати заявку

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Вівторок 08 листопада 2022 17:33
Meta виділила 1,5 млн доларів на гранти для малого бізнесу: як подати заявку Фото: Meta виділила 1,5 млн доларів для малого бізнесу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Компанія Meta виділила 1,5 млн доларів для українських підприємців на рекламну кампанію бізнесу у Facebook або Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Повідомляється, що команда Мінцифри та Дія.Бізнес активно працювали з Meta над запуском цієї програми. Підприємець може заповнити форму та отримати тисячу доларів на рекламу свого бізнесу у соціальних мережах.

Щоб взяти участь, потрібно мати зареєстроване в Україні підприємство, керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook та мати активний рекламний обліковий запис. Додаткові відомості про програму та процес подання заявки можна дізнатися за посиланням.

Раніше в Мінцифри зробили заяву про роботу Starlink в Україні. Термінали Starlink продовжують працювати, незважаючи на слова засновника SpaceX Ілона Маска, що він більше не планує безкоштовно фінансувати ці послуги.

Також ми писали, що у компанії Meta заявили про блокування роботи фабрики тролів Cyber Front Z, яка підтримувала війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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