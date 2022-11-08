Meta виділила 1,5 млн доларів на гранти для малого бізнесу: як подати заявку
Компанія Meta виділила 1,5 млн доларів для українських підприємців на рекламну кампанію бізнесу у Facebook або Instagram.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Повідомляється, що команда Мінцифри та Дія.Бізнес активно працювали з Meta над запуском цієї програми. Підприємець може заповнити форму та отримати тисячу доларів на рекламу свого бізнесу у соціальних мережах.
Щоб взяти участь, потрібно мати зареєстроване в Україні підприємство, керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook та мати активний рекламний обліковий запис. Додаткові відомості про програму та процес подання заявки можна дізнатися за посиланням.
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