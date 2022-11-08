Meta выделила 1,5 млн долларов на гранты для малого бизнеса: как подать заявку

Компания Meta выделила 1,5 млн долларов для украинских предпринимателей на рекламную кампанию бизнеса в Facebook или Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Сообщается, что команда Минцифры и Дія.Бізнес активно работали с Meta над запуском этой программы. Предприниматель может заполнить форму и получить тысячу долларов на рекламу своего бизнеса в социальных сетях. Чтобы принять участие, нужно иметь зарегистрированное в Украине предприятие, управлять украинской бизнес-страницей в Facebook и иметь активную рекламную учетную запись. Дополнительные сведения о программе и процессе подачи заявки можно узнать по ссылке.