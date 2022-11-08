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Meta выделила 1,5 млн долларов на гранты для малого бизнеса: как подать заявку

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Вторник 08 ноября 2022 17:33
Meta выделила 1,5 млн долларов на гранты для малого бизнеса: как подать заявку Фото: Meta выделила 1,5 млн долларов для малого бизнеса в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Компания Meta выделила 1,5 млн долларов для украинских предпринимателей на рекламную кампанию бизнеса в Facebook или Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Сообщается, что команда Минцифры и Дія.Бізнес активно работали с Meta над запуском этой программы. Предприниматель может заполнить форму и получить тысячу долларов на рекламу своего бизнеса в социальных сетях.

Чтобы принять участие, нужно иметь зарегистрированное в Украине предприятие, управлять украинской бизнес-страницей в Facebook и иметь активную рекламную учетную запись. Дополнительные сведения о программе и процессе подачи заявки можно узнать по ссылке.

Ранее в Минцифры сделали заявление о работе Starlink в Украине. Терминалы Starlink продолжают работать, несмотря на слова основателя SpaceX Илона Маска, что он больше не планирует бесплатно финансировать эти услуги.

Также мы писали, что в компании Meta заявили о блокировке работы фабрики троллей Cyber Front Z, которая поддерживала войну против Украины.

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