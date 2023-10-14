Meta видалила майже 800 тисяч дописів, пов'язаних із ХАМАС
Компанія Meta видалила або позначила як контент тривожного вмісту понад 795 тисяч дописів, які суттєво підтримують дії палестинських бойовиків ХАМАС після вторгнення в Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Meta заявила, що співпрацює з фактчекерами, які розмовляють івритом та арабською, блокує певні хештеги та вживає інших заходів після того, як єврокомісар Тьєррі Бретон попередив головного виконавчого директора Марка Цукерберга та інші соціальні мережі, щодо боротьби з дезінформацією, пов'язаної з ХАМАС.
Стверджується, що після нападу палестинських бойовиків на Ізраїль Meta видалила в сім разів більше контенту за порушення своєї політики на івриті та арабською мовами, ніж за попередні кілька місяців.
Компанія зазначила, що ХАМАС, який США, ЄС і Великобританія визнали терористичною організацією, заборонений на всіх її платформах (Facebook Instagram, Whatsapp) і будь-яка похвала або суттєва підтримка бойовиків буде видалена.
"Групи експертів з усієї нашої компанії цілодобово працювали над моніторингом наших платформ, водночас захищаючи здатність людей використовувати наші програми, щоб пролити світло на важливі події, що відбуваються на місці", - йдеться у заяві Meta.
Вторгнення ХАМАС в Ізраїль і боротьба з дезінформацією
Минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та брали у заручники як військових, так і мирних жителів. У відповідь Єрусалим розпочав свою операцію проти терористів. Країна завдала низки ударів по секторі Газа.
Європейський союз попередив Ілона Маска, що може застосувати проти Twitter заходи, оскільки у соціальній мережі розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.
Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.