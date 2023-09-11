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Meta розробляє штучний інтелект нового покоління, - WSJ

Фото: Meta розробляє штучний інтелект нового покоління (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Meta працює над штучним інтелектом (ШІ) нового покоління. Розробники впевнені, що завдяки вдосконаленим алгоритмам новий продукт зуміє найближчими роками зайняти найбільшу частку ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За словами деяких джерел, Meta планує розпочати навчання нової системи штучного інтелекту, відомої як Велика мовна модель, на початку 2024 року. Плани щодо нової версії ШІ, про яку раніше не повідомлялося, є частиною зусиль СЕО компанії Марка Цукерберга щодо затвердження Meta як основної сили у світі штучного інтелекту.

Також відомо, що Цукерберг наполягає на тому, щоб нова система була з відкритим вихідним кодом і таким чином була доступна стороннім компаніям для створення інструментів на базі штучного інтелекту.

Обмеження роботи штучного інтелекту

Варто зазначити, що законодавці у всьому світі почали думати про те, як регулювати ШІ та запобігти потенційним загрозам після того, як генеративний штучний інтелект, який використовує дані для створення нового контенту, такого як ChatGPT, потрапив у заголовки газет.

Генеральний директор компанії OpenAI, що створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що сенатори США проводять секретні брифінги з цього питання. Також Європейський Союз готує історичний закон, який регулює використання ІІ.

Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, – у матеріалі РБК-Україна.

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Марк ЦукербергMetaШтучний інтелект