Meta разрабатывает искусственный интеллект нового поколения, - WSJ

По словам некоторых источников, Meta планирует начать обучение новой системы искусственного интеллекта, известной как Большая языковая модель, в начале 2024 года. Планы относительно новой версии ИИ, о которой ранее не сообщалось, являются частью усилий СЕО компании Марка Цукерберга по утверждению Meta в качестве основной силы в мире искусственного интеллекта.

Также известно, что Цукерберг настаивает на том, чтобы новая система была с открытым исходным кодом и, таким образом, была доступна сторонним компаниям для создания инструментов на базе искусственного интеллекта.

Ограничение работы искусственного интеллекта

Стоит отметить, что законодатели во всем мире начали думать о том, как регулировать ИИ и предотвратить потенциальные угрозы после того, как генеративный искусственный интеллект, использующий данные для создания нового контента, такого как ChatGPT, попал в заголовки газет.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу. Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ.

Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, – в материале РБК-Украина.