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Мета Росії - зруйнувати ОБСЄ: Естонія про головування Мальти в організації

Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Мета Росії полягає у зупинці роботи ОБСЄ, однак Естонія та інші країни обіцяють не дати їй втілити ці плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни.

Він прокоментував російське блокування голосування за головування Естонії в ОБСЄ та призначення на цю роль Мальти.

"Однак, оскільки наша кандидатура остаточно заблокована, ми не виступаємо проти альтернативної пропозиції Північної Македонії. Мета Росії - розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію", - підкреслив Тсахкна.

Призначення нового голови ОБСЄ

Нагадаємо, що цього тижня Російська Федерація разом з Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії як наступного голови ОБСЄ в 2024 році.

Після роль голови запропонували Мальті, яка наразі зберігає нейтралітет щодо війни в Україні, хоча і засудила російську агресію та приєдналась до європейських санкцій. Однак РФ заблокувала і цю пропозицію, зазначаютть у ЗМІ.

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ОБСЄЕстоніяМальта