РФ блокує призначення Мальти головою ОБСЄ на наступний рік, - ЗМІ

Росія на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні заблокувала призначення Мальти головою організації у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка в соцмережі Х.

Він заявив, що РФ заблокувала призначення Мальти головуючою державою в ОБСЄ, а також чотирьох посадовців, включно з генсеком.

"Вони хочуть, щоб Лаврова прийняли наступного тижня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ, щоб ухвалити остаточне рішення", - додав він.

Призначення нового голови ОБСЄ

Нагадаємо, що цього тижня Російська Федерація разом з Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії як наступного голови ОБСЄ в 2024 році.

Після роль голови запропонували Мальті, яка наразі зберігає нейтралітет щодо війни в Україні, хоча і засудила російську агресію та приєдналась до європейських санкцій.

Крім цього, Росія продовжує ветувати рішення організації, блокуючи її нормальну роботу.

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