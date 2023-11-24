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РФ блокує призначення Мальти головою ОБСЄ на наступний рік, - ЗМІ

П'ятниця 24 листопада 2023 02:00
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РФ блокує призначення Мальти головою ОБСЄ на наступний рік, - ЗМІ Фото: РФ блокує призначення Мальти на роль голови ОБСЄ (flickr.com/ukinaustria1)
Автор: Антон Малиновський

Росія на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні заблокувала призначення Мальти головою організації у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка в соцмережі Х.

Він заявив, що РФ заблокувала призначення Мальти головуючою державою в ОБСЄ, а також чотирьох посадовців, включно з генсеком.

"Вони хочуть, щоб Лаврова прийняли наступного тижня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ, щоб ухвалити остаточне рішення", - додав він.

Призначення нового голови ОБСЄ

Нагадаємо, що цього тижня Російська Федерація разом з Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії як наступного голови ОБСЄ в 2024 році.

Після роль голови запропонували Мальті, яка наразі зберігає нейтралітет щодо війни в Україні, хоча і засудила російську агресію та приєдналась до європейських санкцій.

Крім цього, Росія продовжує ветувати рішення організації, блокуючи її нормальну роботу.

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Мальта ОБСЄ Російська Федерація
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