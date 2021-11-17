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Meta разрабатывает VR-перчатку: можно будет ощущать объекты в виртуальной реальности

Автор: Валерия Полищук

Компания Meta работает над тактильной перчаткой, которая позволит ощущать предметы виртуальной реальности. По плану компании, они станут неотъемлемой частью виртуального взаимодействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Специалисты команды Meta Reality Labs на протяжении семи лет создавали прототипы перчатки, которая позволит обеспечить тактильную связь для пользователя при взаимодействии с предметами в виртуальном мире.

Внутри устройства есть специальные надувные элементы, их еще называют пневмоприводами или актуаторами. Они находятся в ладони и пальцах. При этом прототип может не только воспроизводить тактильные ощущения, но и работать как VR-контроллер благодаря специальным маркерам на тыльной стороне ладони, позволяющим отследить движения пальцев.

Перчатка способна обеспечить имитацию давления и обратной связи от предметов - в сочетании с визуальными и звуковыми сигналами это создает иллюзию физического прикосновения.

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