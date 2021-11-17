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Meta розробляє VR-рукавичку: можна буде відчувати об'єкти у віртуальній реальності

Автор: Валерія Поліщук

Компанія Meta працює над тактильною рукавичкою, яка дозволить відчувати предмети віртуальної реальності. За планом компанії, вони стануть невід'ємною частиною віртуальної взаємодії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meta.

Фахівці команди Meta Reality Labs протягом семи років створювали прототипи рукавички, яка дозволить забезпечити тактильний зв'язок для користувача при взаємодії з предметами у віртуальному світі.

Усередині пристрою є спеціальні надувні елементи, їх ще називають пневмоприводами або актуаторами. Вони знаходяться в долоні і пальцях. При цьому прототип може не тільки відтворювати тактильні відчуття, але і працювати як VR-контролер завдяки спеціальним маркерам на тильній стороні долоні, що дозволяє відстежити рухи пальців.

Рукавичка здатна забезпечити імітацію тиску і зворотного зв'язку від предметів - в поєднанні з візуальними і звуковими сигналами це створює ілюзію фізичного дотику.

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