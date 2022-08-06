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Meta разоблачила фабрику "троллей", которые поддерживали войну в Украине

Фото: Meta разоблачила фабрику "троллей", которые поддерживали войну в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Meta заявила о блокировке работы фабрики троллей Cyber Front Z, которая поддерживала войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ежеквартальный отчет компании об угрозах.

В компании заявили, что Cyber Front Z оказалась довольно неуклюжей и малоэффективной фабрикой. Meta назвала деятельность фабрики "жалкой попыткой создать впечатление массовой онлайн-поддержки вторжения России путем использования фальшивых аккаунтов для размещения пророссийских комментариев в контенте влиятельных лиц и СМИ".

Meta начала расследование и обнаружила аккаунты фабрики в Instagram. Также они были подписаны на людей, которые связаны с "Агентством интернет-исследований" - российской структурой, которая распространяет фейки и связана с путинским олигархом Евгением Пригожиным.

Также Meta обнаружила попытки заспамить посты в различных социальных сетях, среди которых Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn и другие. Мишенями фабрики становились журналисты, политики, актеры, а также коммерческие бренды со всего мира.

После того как компания изучила подозрительную активность, Meta выяснила, что фабрика работала семь дней в неделю с небольшими перерывами на обед.

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