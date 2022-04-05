Meta объяснила блокировку кадров российских зверств в Буче в Facebook и Instagram

Meta Platforms ненадолго ограничила хэштеги, которые связаны со зверствами российских оккупантов в Буче. Компания объяснила причину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам представителя компании Энди Стоуна, автоматизированные системы Facebook и Instagram сканируют изображения с насилием. Именно они были причастны к блокировке хэштегов, включая #bucha и #buchamassacre.

"Это произошло автоматически через графический контент, который люди размещали с использованием этих хэштэгов. Когда вчера нам стало известно об этой проблеме, мы быстро приняли меры, чтобы разблокировать хэштеги", - написал Стоун.

В то же время компания позволяет размещать жестокий контент, если он повышает осведомленность о нарушении прав человека.