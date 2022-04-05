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Meta пояснила блокування кадрів російських звірств в Бучі у Facebook та Instagram

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Вівторок 05 квітня 2022 14:39
Meta пояснила блокування кадрів російських звірств в Бучі у Facebook та Instagram Фото: Meta пояснила блокування кадрів російських звірств в Бучі у Facebook та Instagram (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Meta Platforms ненадовго обмежила хештеги, які пов’язані зі звірствами російських окупантів у Бучі. Компанія пояснила причину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника компанії Енді Стоуна, автоматизовані системи Facebook й Instagram сканують зображення з насильством. Саме вони були причетні до блокування хештегів, включаючи #bucha та #buchamassacre.

"Це сталося автоматично через графічний контент, який люди розміщували з використанням цих хештегів. Коли вчора нам стало відомо про цю проблему, ми швидко вжили заходів, щоб розблокувати хештеги", - написав Стоун.

Водночас компанія дозволяє розміщувати жорстокий контент, якщо він підвищує проінформованість щодо порушення прав людини.

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