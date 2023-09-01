Meta може ввести платну підписку в Instagram і Facebook, - WSJ

Американська корпорація Meta розглядає варіант впровадження платних підписок Facebook та Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Це може бути відповіддю на перевірку регулюючих органів і знаком того, як люди сприймають технології в Сполучених Штатах і Європі.

"Ті, хто платить за підписку в Facebook і Instagram, не побачать реклами в додатках. Це може допомогти Meta уникнути проблем із конфіденційністю та інших перевірок з боку регулювальних органів ЄС, надавши користувачам альтернативу рекламним сервісам компанії, які покладаються на аналіз даних людей", - йдеться у матеріалі.

За словами джерел, Meta також продовжить пропонувати безкоштовні версії Facebook і Instagram з рекламою в Європейському союзі. Поки незрозуміло, скільки коштуватимуть платні версії застосунків і коли компанія зможе їх випустити.

Що цьому передувало

Протягом майже 20 років основний бізнес Meta був зосереджений на наданні користувачам безкоштовних послуг соціальних мереж і продажу реклами компаніям, які хочуть охопити цю аудиторію.

Надання платних підписок могло б стати на сьогодні одним з найяскравіших прикладів того, як компаніям доводиться перепроектувати продукти, щоб відповідати правилам конфіденційності даних та іншим державним політикам, особливо в Європі.

У липні вищий суд Європейського Союзу фактично заборонив Meta об'єднувати дані, зібрані про користувачів на своїх платформах, включно з Facebook, Instagram і WhatsApp, а також на сторонніх веб-сайтах і додатках, якщо тільки компанія не отримала явної згоди від користувачів.

У січні ірландські регулюючі органи також оштрафували компанію на 390 мільйонів євро за примус користувачів приймати персоналізовану рекламу як умову використання Facebook.

Нові закони в Євросоюзі

Останніми тижнями, коли набув чинності новий закон ЄС під назвою "закон про цифрові послуги", покликаний зупинити потік незаконного контенту в Інтернеті, користувачі TikTok і Instagram у регіоні також змогли заблокувати використання особистих даних для створення своїх стрічок у соціальних мережах.

Snapchat і Meta заборонили маркетологам орієнтуватися на підлітків віком від 13 до 17 років у Європі за допомогою персоналізованої реклами.

До наступного року набуде чинності ще один закон ЄС, орієнтований на технології, - закон про цифрові ринки.

Це змусить великі технологічні платформи змінити певні методи ведення бізнесу, щоб стимулювати конкуренцію, і матиме далекосяжні наслідки: очікується, що Apple уперше дасть змогу користувачам у Європейському союзі завантажувати альтернативи App Store на iPhone та iPad.

З якими ще проблемами стикалася Meta

Meta, якій також належить Messenger, зіткнулася з особливою увагою з боку регуляторів ЄС.

У травні блок оштрафував компанію на 1,2 мільярда євро за порушення законів про конфіденційність, відправивши дані про громадян Європи назад на сервери в США з метою поліпшення рекламних технологій компанії.

Деякі інсайдери Meta вважають, що надання користувачам можливості відмовитися від рекламних послуг, зберігаючи водночас доступ до платної версії Facebook або Instagram, може пом'якшити побоювання деяких європейських регулювальних органів.

Інші новини з цифрової сфери

В Європейському союзу у п'ятницю, 25 серпня, набув чинності новий закон про цифрові послуги (Digital Service Act). Він спрямований на боротьбу з дезінформацією та нелегальним контентом в інтернеті.

Також у липні повідомлялось, що багато користувачів із країн Європейського Союзу почали скаржитися на неможливість доступу до застосунку Threads, зокрема й через VPN.

Компанія Meta, що володіє новою соціальною мережею, повідомила, що блокує доступ до застосунку в ЄС.