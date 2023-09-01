Meta может ввести платную подписку в Instagram и Facebook, - WSJ

Американская корпорация Meta рассматривает вариант внедрения платных подписок Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Это может быть ответом на проверку регулирующих органов и знаком того, как люди воспринимают технологии в Соединенных Штатах и Европе.

"Те, кто платит за подписку в Facebook и Instagram, не увидят рекламы в приложениях. Это может помочь Meta избежать проблем с конфиденциальностью и других проверок со стороны регулирующих органов ЕС, предоставив пользователям альтернативу рекламным сервисам компании, которые полагаются на анализ данных людей", - говорится в материале.

По словам источников, Meta также продолжит предлагать бесплатные версии Facebook и Instagram с рекламой в Европейском союзе. Пока непонятно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания сможет их выпустить.

Что этому предшествовало

В течение почти 20 лет основной бизнес Meta был сосредоточен на предоставлении пользователям бесплатных услуг социальных сетей и продаже рекламы компаниям, которые хотят охватить эту аудиторию.

Предоставление платных подписок могло бы стать на сегодня одним из самых ярких примеров того, как компаниям приходится перепроектировать продукты, чтобы соответствовать правилам конфиденциальности данных и другим государственным политикам, особенно в Европе.

В июле высший суд Европейского Союза фактически запретил Meta объединять данные, собранные о пользователях на своих платформах, включая Facebook, Instagram и WhatsApp, а также на сторонних веб-сайтах и приложениях, если только компания не получила явного согласия от пользователей.

В январе ирландские регулирующие органы также оштрафовали компанию на 390 миллионов евро за принуждение пользователей принимать персонализированную рекламу как условие использования Facebook.

Новые законы в Евросоюзе

В последние недели, когда вступил в силу новый закон ЕС под названием "закон о цифровых услугах", призванный остановить поток незаконного контента в Интернете, пользователи TikTok и Instagram в регионе также смогли заблокировать использование личных данных для создания своих лент в социальных сетях.

Snapchat и Meta запретили маркетологам ориентироваться на подростков в возрасте от 13 до 17 лет в Европе с помощью персонализированной рекламы.

К следующему году вступит в силу еще один закон ЕС, ориентированный на технологии, - закон о цифровых рынках.

Это заставит крупные технологические платформы изменить определенные методы ведения бизнеса, чтобы стимулировать конкуренцию, и будет иметь далеко идущие последствия: ожидается, что Apple впервые позволит пользователям в Европейском союзе загружать альтернативы App Store на iPhone и iPad.

С какими еще проблемами сталкивалась Meta

Meta, которой также принадлежит Messenger, столкнулась с особым вниманием со стороны регуляторов ЕС.

В мае блок оштрафовал компанию на 1,2 миллиарда евро за нарушение законов о конфиденциальности, отправив данные о гражданах Европы обратно на серверы в США с целью улучшения рекламных технологий компании.

Некоторые инсайдеры Meta считают, что предоставление пользователям возможности отказаться от рекламных услуг, сохраняя при этом доступ к платной версии Facebook или Instagram, может смягчить опасения некоторых европейских регулирующих органов.

Другие новости из цифровой сферы

В Европейском союзе в пятницу, 25 августа, вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Service Act). Он направлен на борьбу с дезинформацией и нелегальным контентом в Интернете.

Также в июле сообщалось, что многие пользователи из стран Европейского Союза начали жаловаться на невозможность доступа к приложению Threads, в том числе через VPN.

Компания Meta, владеющая новой социальной сетью, сообщила, что блокирует доступ к приложению в ЕС.