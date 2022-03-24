Месяц войны. В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке

Сегодня заканчивается месяц с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в областях по состоянию на начало 24 марта, и что произошло в течение 28-х суток на фронтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Оккупанты не смогли выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, окружить Киев и установить контроль над левобережной частью Украины, но продолжают попытки возобновления наступательных действий в целях захвата Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя и столицы.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Сохраняется вероятность участия отдельных подразделений белорусских войск в российской агрессии против Украины.

"По имеющимся данным, вблизи украино-белорусской границы находятся до 4 БТГр из состава вооруженных сил республики Беларусь", - рассказали в Генштабе.

На Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в районах н.п. Глебовка, Лютеж, Лебедевка. Вдоль линии столкновения противник продолжает инженерное оборудование позиций и установку минно-взрывных ограждений. В течение дня оккупанты совершали артиллерийские обстрелы в районах н.п. Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины Киева.

На Сиверском направлении противник, силами отдельных подразделений Центрального военного округа, продолжает сосредоточение сил и средств для совершения попытки возобновления наступательных действий.

На Черниговском направлении оккупанты пытаются блокировать и занять Чернигов, проводили воздушную разведку районов города (вероятно, чтобы оценить результаты авиаударов и выявить позиций подразделений ВСУ).

На Броварском направлении враг остановлен. Так, войска рф пытались предпринять попытку прорыва оборонительных позиций украинских войск, чтобы выйти в северо-западную окраину Киева - но безуспешно.

На Слобожанском направлении противник наносил артиллерийские удары по Харькову, активных наступательных действий проводить не смог.

В направлении Сум подразделения 1-й танковой армии рф активных наступательных действий не проводили. Основные усилия оккупанты сосредотачивали на блокировке города, обстрелах из артиллерии и авиаударах по объектам гражданской инфраструктуры.

В направлении Изюма оккупантами была предпринята попытка прорыва обороны войск ВСУ в районе н.п. Донецкое, Топольское, Каменка - продолжаются бои.

На Донецком направлении противник ведет обстрелы подразделений ВСУ на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредотачивают на захвате н.п. Рубежное, Северодонецк, Попасная, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь.

Враг проводит перегруппировку и наращивание группировок для возобновления наступательных действий. Активно ведет разведку, пытается продвигаться вперед, проходя позиции украинских войск и мест сопротивления, не вступая в бой.

В районе Попасной, при поддержке артиллерии, продолжает попытки продвинуться вглубь города и закрепиться на ранее захваченных позициях. Враг успеха не имел и понес потери.

Продолжает наносить авиационные артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Успеха не имеет.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не отмечено.

На Южнобужском направлении противник продолжает инженерное оборудование позиций, занимается восстановлением боеспособности, пополнением боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Защитники Украины дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Противник несет значительные потери в личном составе и технике, отметили в Генштабе.

Так, из-за многочисленных потерь командования вражеских войск продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения вс рф к границам Украины. Уточняется, что это производится с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии оккупантов.

Кроме того, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области были активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования российских подразделений также привлекаются военнослужащие, которые возвращаются из Сирии.

В приграничные с Украиной районы Гомельской области Беларуси с территории рф прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.