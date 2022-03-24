ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зенитные ракетные войска Украины за сутки сбили семь самолетов и вертолет

Новина українською →
Киев, Четверг 24 марта 2022 01:12
Зенитные ракетные войска Украины за сутки сбили семь самолетов и вертолет Сбитый вертолет РФ (Фото: hvylya.net)
Автор: Константин Широкун

За сутки российская армия потеряла семь самолетов, вертолет, и несколько других воздушных объектов. Все летающие аппараты были сбиты зенитными ракетными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

23 марта 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины за день уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов. Среди них – семь самолетов, один вертолет, беспилотник и две крылатые ракеты.

Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами