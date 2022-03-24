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Місяць війни. У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку

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Четвер 24 березня 2022 01:23
Місяць війни. У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сьогодні закінчується місяць з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку в областях станом на початок 24 березня, і що сталося протягом 28-ї доби на фронтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Окупанти не змогли вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, оточити Київ і встановити контроль над лівобережною частиною України, але продовжують спроби відновлення наступальних дій з метою захоплення Чернігова, Сум, Харкова, Маріуполя та столиці.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Зберігається ймовірність участі окремих підрозділів білоруських військ у російській агресії проти України.

"За наявними даними, поблизу україно-білоруського кордону знаходяться до 4 БТГр зі складу Збройних сил Республіки Білорусь", - розповіли в Генштабі.

На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки в районах н.п. Глібівка, Лютіж, Лебедівка. Уздовж лінії зіткнення противник продовжує інженерне обладнання позицій і установку мінно-вибухових огорож. Протягом дня окупанти здійснювали артилерійські обстріли в районах н.п. Калинівка, Горінка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці Києва.

На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального військового округу, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій.

На Чернігівському напрямку окупанти намагаються блокувати і зайняти Чернігів, проводили повітряну розвідку районів міста (ймовірно, щоб оцінити результати авіаударів і виявити позицій підрозділів ЗСУ).

На Броварському напрямку ворог зупинений. Так, війська рф намагалися зробити спробу прориву оборонних позицій українських військ, щоб вийти в північно-західну околицю Києва - але без успіху.

На Слобожанському напрямку противник наносив артилерійські удари по Харкову, активних наступальних дій проводити не зміг.

У напрямку Сум підрозділи 1-ї танкової армії рф активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні міста, обстрілі з артилерії та авіаударах по об'єктах цивільної інфраструктури.

У напрямку Ізюм окупантами була зроблена спроба прориву оборони військ ЗСУ в районі н.п. Донецьке, Топольське, Кам'янка - тривають бої.

На Донецькому напрямку противник веде обстріли підрозділів ЗСУ на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджують на захопленні н.п. Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар'їнка та Маріуполь.

Ворог проводить перегрупування і нарощування угруповань для відновлення наступальних дій. Активно веде розвідку, намагається просуватися вперед, проходячи позиції українських військ і місць опору, не вступаючи в бій.

У районі Попасної, за підтримки артилерії, продовжує спроби просунутися вглиб міста і закріпитися на раніше захоплених позиціях. Ворог успіху не мав і зазнав втрат.

Продовжує завдавати авіаційні артилерійські удари по об'єктах цивільної інфраструктури Маріуполя. Успіху не має.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не відзначено.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує інженерне обладнання позицій, займається відновленням боєздатності, поповненням боєприпасів і ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Захисники України дають гідну відсіч загарбнику в усіх напрямках. Противник зазнає значних втрат в особовому складі та техніці, зазначили в Генштабі.

Так, через численні втрати командування ворожих військ продовжує формувати і переміщати додаткові підрозділи зс рф до кордонів України. Уточнюється, що це проводиться з метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії окупантів.

Крім того, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу у військових комісаріатах Смоленської області були активізовані заходи з укладання контрактів. Для доукомплектування російських підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються з Сирії.

У прикордонні з Україною райони Гомельської області Білорусі з території рф прибувають залишки підрозділів Східного військового округу і повітряно-десантних військ.

Раніше повідомлялося, що українські зенітні ракетні війська за добу збили сім літаків і вертоліт російських окупантів.

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