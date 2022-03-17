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За місяць українські сервіси зазнали понад 3 000 DDoS-атак

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Київ, Четвер 17 березня 2022 04:39
За місяць українські сервіси зазнали понад 3 000 DDoS-атак Фото: gigatrans.ua
Автор: Константин Широкун

З початку російської військової агресії інтенсивність кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується. Всього за 21 день війни було скоєно понад 3000 DDoS-атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилки, поширення шкідливого програмного забезпечення і DDoS-атаки. Про це розповів на брифінгу заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора.

Так, 15 березня в Україні було виявлено нове програмне забезпечення – вірус-вейпер CaddyWiper. Інтенсивність DDoS-атак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується з 15 лютого. Рекорд - 275 DDoS-атак в день.

"Хакери, перш за все, атакують фінансову, державну та телекомунікаційну інфраструктуру. Попри це всі сервіси працюють і доступні для користувачів. Провайдери та оператори справляються з нападами на свої мережі. Більшість проблем в роботі мереж пов'язано з фізичними ушкодженнями, які також вдається швидко усувати", – зазначив Віктор Жора.

Раніше ми повідомляли, що мобільні оператори запустили національний роумінг. Завдяки цьому українці можуть залишатися на зв'язку, навіть якщо мережа їх операторів тимчасово не працює через бойові дії або пошкодження.

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