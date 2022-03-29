За місяць з країн ЄС вислали понад 100 співробітників посольств Росії
За березень місяць з країн Євросоюзу вислали понад 100 співробітників посольств Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Тільки сьогодні, 29 березня, Бельгія, Нідерланди, Ірландія і Чехія вислали зі своїх країн 43 російських дипломата за підозрою в шпигунстві.
Один західний чиновник заявив, що російські спецслужби відігравали "центральну роль у плануванні вторгнення", у тому числі у формуванні помилкових наративів, які використовуються для виправдання війни проти України.
За його словами, російські спецслужби також становлять загрозу для окремих країн.
Нагадаємо, посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв заявив, що польська влада з кінця лютого заблокували банківські рахунки російського посольства у Варшаві.
Причина такого рішення пов'язана з тим, що дані кошти могли бути використані для фінансування тероризму.
Ми також писали про те, що після російської агресії в Україні Латвія, Литва, Естонія і Болгарія вислали російських дипломатів і співробітників посольств.
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