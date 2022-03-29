За місяць з країн ЄС вислали понад 100 співробітників посольств Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Тільки сьогодні, 29 березня, Бельгія, Нідерланди, Ірландія і Чехія вислали зі своїх країн 43 російських дипломата за підозрою в шпигунстві.

Один західний чиновник заявив, що російські спецслужби відігравали "центральну роль у плануванні вторгнення", у тому числі у формуванні помилкових наративів, які використовуються для виправдання війни проти України.

За його словами, російські спецслужби також становлять загрозу для окремих країн.