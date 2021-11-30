За місяць рейтинг "Удару" Кличка виріс майже удвічі, - КМІС

Рейтинг партії "УДАР Віталія Кличка" за місяць виріс майже вдвічі - з 2,6% до 4,5%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 26 по 29 листопада.

Опитування свідчить, що серед парламентських партій відносно найвищу підтримку мають "Європейська солідарність" (14,8% серед усіх респондентів і 17,1% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (відповідно, 13% і 15%), "Батьківщина" (11,5% і 13,3%).

Серед непарламентських, "Розумна політика" 9,9% виборців, "Сила і честь" 6,7%, "Українська стратегія Гройсмана" 5,7%, РПЛ 5,4%.

Нагадаємо, раніше експерти заявляли, що тенденція до зростання непарламентських партій продовжиться, адже українці розчаровані у нинішньому скликанні ВР.